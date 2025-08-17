ТСН у соціальних мережах

Війна
2106
1 хв

Який відсоток України росіни окупували від листопада 2022 року: дані DeepState

За понад 1000 днів війни армії РФ вдалося захопити менше ніж 1% України.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Який відсоток України росіни окупували від листопада 2022 року: дані DeepState

© ТСН.ua

За останні 1010 днів війни ворог окупував 5842 квадратні кілометри нашої землі. Це менше одного відсотка території України.

Про це повідомляє DeepState.

Деталі від осінтерів

Зазначається, що починаючи з 12 листопада 2022 року по сьогодні ворог окупував 5842 квадратні кілометри української території. Це становить 0.96781% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах.

“На жаль, ка**пи мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину”, — йдеться у звіті.

Після 12 листопада 2022 року ворог продовжував активні наступальні дії, які з незначними перервами тривають досі. Як відомо, восени тривав активний наступ армії РФ на Бахмут.

“Сподіваємося ці цифри дійдуть до наших американських партнерів, бо щось математика у них кульгає”, — завершили у DeepState.

Нагадаємо, Росія змінює тактику на Донбасі. Стало відомо, які нові методи вигадали окупанти.

