Який засіб ЗСУ знизив ефективність російських КАБів: Сирський розкрив деталі

КАБи / © Associated Press

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Розмови про те, що проти російських далекобійних керованих авіабомб, зокрема комплектів УМПК, так званих КАБів, вдалось знайти ефективну протидію точаться вже декілька місяців. При цьому включно із питанням засобу, який дозволив це зробити. Але тепер є офіційна відповідь на обидва питання.

«У нас достатня кількість засобів електронної боротьби, які діють на систему управління ворожих КАБів. От летіла вона в одному напрямку, а потім чомусь полетіла в іншому. Система управління й боротьба проти засобів РЕБ — це постійне змагання, як і змагання між дронами й засобами РЕБ», — розповів Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю виданню Лівий берег.

Таким чином саме засоби радіоелектронної боротьби стали основним важелем ефективної протидії цій загрозі. Водночас сам РЕБ не дозволяє знищити КАБ, але робить їх безпорадними, бо не дозволяє йому уразити ціль. Як відомо, у комплектах УМПК використовується супутникова навігація, тому її пригнічення чи підміна координат дозволяє відвести бомбу від цілі.

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У цих комплектах ворог використовує свої завадозахищені антени «Комета-М», спочатку це були антени на 4 елементи, потім на 6, 8 та вже 12 приймальних елементів. Але вочевидь просте масштабування не дозволило росіянам зберегти ефективність своїх УМПК на відповідному рівні.

Також можливо зазначити, що через те, що КАБ летить зі значної дальності та зі значної висоти, на нього можливо тривалий час здійснювати вплив засобами радіоелектронної боротьби. І чи довше УМПК не отримує даних щодо своїх координат, тим більша похибка у нього. Водночас у випадку, якщо ціллю російських атак КАБами є місто, то такого відхилення може не вистачити.

Окрім того, йдеться про постійне протиборство технологічних рішень, й росіяни будуть продовжувати шукати шляхи підвищення ефективності такого комфортного для них засобу далекобійного ураження.

Нагадаємо, у 2025 році Росія планує виготовити 75 тисяч КАБів, це по 205 на добу.