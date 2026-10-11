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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1029
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Яндекс палає і «лежить»: дрони атакували дата-центр у російському Владімірі (фото, відео)

Дрони атакували третій дата-центр Яндекса — після удару у РФ «посипалися» онлайн сервіси.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Владімір у диму, таксі та банки "лежать": масована атака дронів паралізувала сервіси Яндекса

Владімір у диму, таксі та банки «лежать»: масована атака дронів паралізувала сервіси Яндекса / © ASTRA

У ніч на 11 жовтня дрони атакували дата-центр «Яндекса» у російському місті Владімір.

Про це повідомляють OSINT-канал Exilenova+, ASTRA та інші канали.

Вранці Yandex повідомив про масштабний збій та порушення електроживлення в зоні, яка фізично розміщується у дата-центрі у Владімірі.

«Яндекс був не готовий до таких наслідків. А це тільки третій дата-центр. І згоріли вони не повністю, про що свідчать попередні супутникові дані. Безумовно треба продовжувати. В них все завʼязано на Яндексі», — зазначають в Exilenova+.

У той же час з різних регіонів Росії надходять повідомлення про збої в сервісах та додатках «Яндекса», наприклад, що не працюють програми «Яндекс Таксі» і тому не відображаються доступні водії на лінії.

Також проблеми з роботою сервісів таксі фіксують не лише у Росії а й у Білорусі, Казахстані, Вірменії та Сербії.

«У водіїв таксі не працює програма. Вони не можуть навіть зайти в акаунти, а у тих, кого не викинуло з програми, збито навігацію. Пасажири, якщо викликають таксі, можуть лише їхати за готівку. Підтримка Яндекса для водіїв недоступна. У групах таксистів пишуть, що у всіх так. У парках теж підтверджують, що проблема є у всіх», — розповів один із водіїв каналу ASTRA.

Крім того, частина російських користувачів втратила доступ до банківських сервісів і не можуть отримати доступ до своїх грошей.

Тим часом, у пабліках ширяться фото і відео після пожежі в дата-центрі Yandex, де видно, що цілий район Владіміра заволокло димом.

Внаслідок атаки без електрики залишилися близько 5 тисяч жителів Владіміра.

Про це повідомив «гауляйтер» Владімірської області Олександр Авдєєв. За його словами, після атаки відбулося відключення двох підстанцій, які забезпечують електроенергією близько 5 тисяч мешканців.

З найближчих до атакованого об’єкту будинків евакуювали мешканців.

Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня було атаковано дата-центр «Яндекса» у місті Владімір. Це вже третій об’єкт компанії, атакований цього місяця. 8 жовтня атакували дата-центр «Яндекса» в місті Сасово Рязанської області. Днем пізніше — дата-центр у Калузі.

Раніше Володимир Зеленський, коментуючи удари по дата-центру «Яндекса», заявив, що Україна відповідає на російські удари по інфраструктурі, зокрема на атаки по українських дата-центрах.

Ми писали, що унаслідок російських ударів 1 жовтня київський дата-центр «Парковий» зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив роботу без можливості відновлення.

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