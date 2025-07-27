ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Час на прочитання
1 хв

"Ідеальний вік для фронту": білоруський доброволець закликав знизити мобілізаційний вік до 18 років

На думку військового, 18-річні мають більше фізичних ресурсів і мотивації, тому саме їх слід першими готувати до служби.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Мобілізація

Мобілізація / © ТСН.ua

Мобілізаційний вік в Україні варто знизити до 18 років — таку пропозицію озвучив білоруський доброволець із позивним “Янкі”.

Свою позицію військовий висловив в інтерв’ю BIHUS.infu.

Доброволець вважає, що саме молодь має стати пріоритетною для підготовки, адже її фізичний стан і психологічна гнучкість дозволяють ефективніше адаптуватися до бойових умов.

“Тут немає ніякого радикалізму, тут все просто. У 18-річних більше здоров’я, ресурсу тіла, вони швидко засвоюють. Вони молоді усі, більш злі — це ідеальний вік”, — заявив Янкі.

Нагадаємо, громадяни України чоловічої статі, яким цьогоріч виповнюєтеся 17 років, мають до 31 липня стати на військовий облік призовників. Це не прирівнюється до призову на військову службу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie