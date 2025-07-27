"Ідеальний вік для фронту": білоруський доброволець закликав знизити мобілізаційний вік до 18 років

Мобілізація / © ТСН.ua

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Мобілізаційний вік в Україні варто знизити до 18 років — таку пропозицію озвучив білоруський доброволець із позивним “Янкі”.

Свою позицію військовий висловив в інтерв’ю BIHUS.infu.

Доброволець вважає, що саме молодь має стати пріоритетною для підготовки, адже її фізичний стан і психологічна гнучкість дозволяють ефективніше адаптуватися до бойових умов.

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“Тут немає ніякого радикалізму, тут все просто. У 18-річних більше здоров’я, ресурсу тіла, вони швидко засвоюють. Вони молоді усі, більш злі — це ідеальний вік”, — заявив Янкі.

Нагадаємо, громадяни України чоловічої статі, яким цьогоріч виповнюєтеся 17 років, мають до 31 липня стати на військовий облік призовників. Це не прирівнюється до призову на військову службу.