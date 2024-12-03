Ідентифіковано сотні дітей: Зеленський прокоментував викрадення росіянами маленьких українців

Єльська гуманітарна дослідницька лабораторія (HRL) ідентифікувала сотні українських дітей, яких окупанти вивезли до РФ від початку повномасштабного вторгнення до України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще один ґрунтовний доказ російських воєнних злочинів проти України й українців – дослідження Yale HRL. Дослідники Єльського університету ідентифікували сотні українських дітей із Донецької та Луганської областей, яких викрала Росія з лютого 2022 року, а також місця їхнього перебування та маршрути депортації", – йдеться у повідомленні.

За даними дослідження:

148 українських дітей занесені в бази даних РФ із розміщення дітей, 42 з них все усиновлені або взяті під опіку;

166 дітей розміщено в російських сім’ях.

"Звіт показує всьому світу, на що йде Росія, щоб стерти українську ідентичність. Наскільки системною є її політика в цьому напрямі", – наголосив президент.

Володимир Зеленський додав, що держава постійно працює над тим, щоб повернути маленьких українців додому.

"Всі винні в жахливому злочині викрадення були покарані. Це складний виклик, але ми робимо все необхідне, і ми вдячні всім, хто нам допомагає. Кожній країні, організації, лідеру – політичному та громадському. Тільки разом можемо відновити справедливість, яку Росія порушила в такому масштабі, захистити майбутнє українських дітей і повернути їх додому", – наголосив гарант.

Нагадаємо, наприкінці листопада з Маріуполя та південних регіонів України вдалося повернути ще трьох дітей. Три родини змогли забрати своїх дітей додому завдяки ініціативі Президента.

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