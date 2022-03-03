"Иди к себе домой": Зеленський закликав путінську армію забиратися геть з України

Зеленський заявив, що свобода і гідність є для нас найбільшим скарбом.

Президент Володимир Зеленський сказав російським окупантам, які цинічно напали на Україну в ніч на 24 лютого, йти додому.

Про це у новому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Глава держави, заявив, що Україна у своїй історії пережила дві світові війни, три Голодомори, Голокост, Бабин Яр, Великий терор, вибух у Чорнобилі, окупацію Криму і війну на сході. І в цій війні Україну теж не зламати.

"Нам немає що втрачати, окрім власної свободи і гідності. Для нас це є найбільший скарб. Нас стільки разів хотіли знищити, але не змогли. Хотіли стерти з лиця землі, але не вдалось. Били в спину, але ми стоїмо на ногах. Хотіли щоб ми мовчали, але нас почув весь світ. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці – всі ми – злякаємось, зламаємось або здамося – він не знає нічого про Україну, і йому нічого робити в Україні", - сказав він.

Далі Зеленський звернувся до Путіна й російський окупантів російською мовою, сказавши, забиратися геть з України.

"Иди домой. К себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру. А в своей стране. Их там почти 150 миллионов. А тут... Слава Україні", - висловився Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: