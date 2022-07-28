"Ідіоти. Там ми їх і поховаємо": Арестович повідомив про другу стратегічну помилку Росії у війні

Російські війська зробили другу стратегічну помилку у війні проти України тим, що вже тиждень перекидають свої сили на західний берег Дніпра, намагаючись утримати окупований Херсон.

Проблема для загарбників полягає в тому, що все це відбувається через півтора мосту, що перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у Мережі та розповів у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною.

"Вони зробили стратегічну помилку в цій війні нарешті. Ну, першою стратегічною був узагалі початок цієї війни. А другу вони зробили нещодавно, коли вони ухвалили це стратегічне рішення (перекидання військ на західний берег Дніпра – ред.). Якщо вони стають в оборону і намагаються примусити нас до переговорів, то діяти треба зовсім інакше, аніж діють вони. І справа не тільки в Херсоні. Справа в загальній реконфігурації військ, яку вони проводять на нашій території. У стратегічному задумі вся справа. Ідіоти. Ну, реально", – розповів Арестович.

Він зауважив, що росіяни вже тиждень перекидають свої війська на західний берег Дніпра, намагаючись утримати Херсон – єдиний обласний центр, який їм удалося захопити за час повномасштабного вторгнення.

"Втрата Херсона для російської армії – зрада неконтрольованого масштабу. Тому вони не можуть не перекидати туди війська. Проблема для них у тому, що це здійснюється через півтора мосту, що перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Як в один бік, так і в інший. Оскільки свіжих сил їм нема звідки взяти, вони ці сили та засоби знімають з інших напрямків. Там ми їх і поховаємо", – пояснив радник голови ОП.

"Це просто енциклопедія ідіотизму. Я непогано знаю воєнну історію, до того ж у деталях, і я пригадати не можу, щоб якась армія таке витворяла – те, що витворяє російська армія в цьому конфлікті. Їм усім належить переконатися в найближчий час, що з такою тактикою і стратегією, з такими командирами і з такими озброєнням та військовою технікою їм з-під Воронежа не треба було висовуватися, а не те, що намагатися вирішувати стратегічні завдання із захоплення найбільшої європейської країни", – зазначив Арестович.

"Як казав Наполеон: "Для перемоги потрібні дві речі: удача і дурний противник". Україна має і те, й інше", – резюмував радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, російські війська фактично перебувають у блокаді на правому березі Херсонської області і там може повторитися історія, яка сталася на острові Зміїному.

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