Ідуть на штурм через цвинтар, там і залишаються – Коваленко про пастку для оккупантів у Бахмуті

За словами Коваленка, для РФ у Бахмуті зараз вимальовується такий собі Уроборос.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко описав, яка зараз ситуація в Бахмуті, і чому російські окупанти не можуть просунутися далі зі східної частини міста.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Східний сектор

"Російські окупанти, зайшовши до східного сектора міста, де переважно приватна забудова, просунулися до річки Бахмутівка, але сидять зараз, умовно, по лінії вулиці Щедра. Чому? Та тому, що з правого берега Бахмутівки лівий берег прострілюється", — зазначив експерт .

За його словами, для того, щоб вийти на правий берег, росіянам необхідно зайняти позицію, підігнати техніку для форсування водної перешкоди, почати форсування накопиченими силами та засобами. Зробити це не можна, адже лівий берег прострілюється вглиб на 400 метрів.

"Відповідь проста — у приватному секторі сидіти поки що рак не свисне і жувати онучі, паралельно отримуючи регулярні прильоти, які не дозволяють відновити боєздатність, накопичити БК і підготувати кидок на форсування річки-смердючки", — каже Коваленко.

Південь Бахмута

За словами експерта, південна локація під повним контролем ЗСУ. Окупанти намагалися пробити південну оборону, але їх дуже символічно розмотали на цвинтарі.

"По суті, для них це стає сакральне місце – йдуть у штурм через цвинтар і там усі й залишаються", – сказав Коваленко.

Північ міста

"Північна локація — все дуже складно. Тиск з півночі виявляється зараз найбільш відчайдушним і істеричним у окупаційних військ. Однак природні перешкоди так само являють собою лінії оборони, які дозволяють ефективно відбивати хвилі окупантів, що штурмують", — повідомив Коваленко.

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За його інформацією, дороги 0504 та 0506 у короткостроковій перспективі у росіян перерізати немає шансів.

"На це вистачає ресурсів, які зараз усі сконцентровані на півночі, сході та півдні міста. Відтягнуть ресурс для штурму трас – отримають контратаку та втратять те, що зайняли на сьогодні з міста", – пояснив експерт.

Також росіяни не можуть відтягнути частину сил з локацій у 0504 і 0506 для посилення тиску на північ і південь, для прориву в центр, адже ослаблення спричинить обвал флангів.

"Тобто для РФ в Бахмуті зараз вимальовується такий собі Уроборос (міфілогічна істота, що пожирає сама себе. — Ред.). Куди і як би вони не смикнулися, вони будуть жувати свій власний хвіст. І цю ситуацію може вирішити лише перекидання додаткових сил і засобів. Причому не малих. До 30 БТГр. Ось тільки їх – нема", – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, що минулої доби на Бахмутському напрямку було понад 120 обстрілів і 41 бойове зіткнення.

За словами командувача Сухопутних військ генерала Олександра Сирського, в Бахмуті росіяни втрачають найбоєздатніші підрозділи.

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