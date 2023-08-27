Ігнат назвав цікаві особливості ракети Х-101, яка вночі атакувала Україну

Ракети X-101 можуть "намотувати круги", поки не завдасть удару по цілі, яка зазделегідь запрограмована.

Ракета Х-101, якою Росія атакувала вночі 27 серпня Україну, вважається складною для засобів ППО, але українські засоби можуть збивати її.

Детальніше про цей тип ракети розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Вони запускають ракети, які розгортаються на 180 градусів і летять в інший бік. Це ми вже давно знаємо, то не новина. Противник спеціально це робить, це дозволяє йому робити певний аналіз щодо нашої протиповітряної оборони", - сказав він.

Ігнат додав, що ці ракети за тактико-технічними характеристиками можуть летіти тисячі кілометрів та маневрувати.

"Росіяни заявляють про 5500 км. Я думаю, за сприятливих умов вона може пролетіти таку дальність, але враховуючи висоту польоту, маневри, це менше. Але достатньо багато запасу ходу, і як їх запрограмують, так вони і можуть літати, "намотувати круги". Високотехнологічна зброя. Ці ракети спеціально для того і створені, щоб долати протиповітряну оборону", - зазначив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети і “Шахеди” знищено. Деякі загубились! Ігнат про нічну атаку

Раніше в пресслужбі Повітряних сил розповіли, що уночі 27 серпня Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555.

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