Ігнат назвав кількість ракет, які випустила РФ по Україні від початку повномасштабного вторгнення

Речник Повітряних сил також розповів, скільки ракет вдалося збити.

Від 24 лютого 2022 року російська армія запустила по Україні 7400 ракет різних типів.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“7400 ракет різних типів запустила російська окупаційна армія з початку повномасштабного вторгнення. З цієї кількості знищено приблизно 1600. Але у цифрі 7400 пораховані усі ракети — С-300 та С-400 (їх близько третина від загальної кількості), Х-22, балістичні ракети (лише близько 900 балістичних ракет Іскандер-М полетіло по Україні)”, — зазначив Юрій Ігнат.

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Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що винищувачі F-16 четвертого покоління не можуть збивати російські балістичні ракети, але допоможуть дати відсіч російській авіації.

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