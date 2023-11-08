Ігнат назвав озброєння, яким Росія почала масово атакувати Україну: "Це серйозна загроза"

Росія масово застосовує по Україні керовані авіабомби (КАБ). За добу може випустити до 100 боєприпасів.

Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, зокрема, російські військові атакують КАБ українські позиції.

"Вони зробили щось на кшталт західного JDAM з бомбою ФАБ-500. Зробили там крила, блок управління, який дозволяє керованій авіабомбі летіти на відстань приблизно 70 кілометрів з місця пуску до місця влучання. Спочатку вони прицілювались, випробовували ці вироби, зокрема, по Херсонщині. Бериславський район дуже страждав", – сказав він.

Ігнат назвав атаки КАБ "серйозною загрозою". Та додав, що єдиною протидією є знищення носіїв - літаків Су-35 або Су-34, які випускають керовані авіабомби або з тимчасово окупованих територій України, або з моря, або з території Росії.

"Протидіяти літакам далекобійними зенітно-ракетними системами типу Patriot або літаками F-16 з ракетами, здатними діставати російські літаки Су. Принаймні відлякувати їх від наших кордонів, відтісняючи у такий спосіб", - сказав спікер ПС.

ТСН.ua розповідав, що таке КАБ, яка їхня дальність ураження та які є різновиди.

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