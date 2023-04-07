Ігнат назвав важливу складову для успішного контрнаступу Збройних сил

Україні дуже б стали у нагоді сучасні літаки.

Для вдалого контрнаступу Збройних сил необхідно завоювати перевагу у повітрі над російськими окупантами. Саме тому дуже на часі було б рішення союзників про передавання Україні багатоцільових літаків покоління 4+. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16.

Про це під час брифінгу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Щоб наступ був успішний потрібно завоювати перш за все перевагу у повітрі. Без переваги у повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації - це доволі складне питання, м'яко кажучи", - наголосив він.

За словами Ігната, наразі окупаційні війська продовжують атакувальні дії на суходолі. Удари з повітря вони переважно здійснюють з кораблів. Окупанти використовують керовані авіаційні бомби та інше ракетне озброєння, зауважив він.

"Ми ведемо протиповітряний бій, вражаємо засоби ураження, а інколи і ворожу авіацію, коли вони наближаються близько до наших кордонів. Тому казати, що зараз вже має відбутись контрнаступ без того, щоб дійсно посилити наше панування в повітрі, нашу перевагу навряд чи можливо", - додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ Збройних сил України розпочнеться протягом найближчих тижнів.

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