Ігнат оцінив запаси ракет російських окупантів

Російська Федерація випускає щомісяця близько сотні високоточних і далекобійних ракет для ударів по території України.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни вже не можуть виготовляти ракети типу Х-555. Втім, досі продовжують виробництво Х-101.

"Близько 100 на місяць високоточних і далекобійних противник випускає. Окрім того, є такі ракети як Х-22, старі радянські, їх не виготовляють. Було близько 250 і так як близько 150 вони вже випустили по території нашої держави", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці повідомляли, що Росія вичерпала свій суттєвий запас ракет, але зуміла налагодити виробництво, попри міжнародні санкції. Зокрема, зазначалося, що росіяни здатні виготовляти два "Кинджали" та близько 25 "Калібрів" на місяць.

Крім того, Юрій Ігнат у червні заявляв про дефіцит ракет у Росії. За його словами, окупанти випускають боєприпаси, датовані квітнем чи навіть травнем.

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