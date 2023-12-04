Ігнат озвучив запаси ракет і дронів у Росії: яких атак буде більше

На сьогодні Росія накопичила 870 ракет різних типів – це менше, ніж торік. Водночас росіяни здатні виробляти та отримувати від Ірану більше дронів, ніж раніше.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

Ігнат повідомив, що за пів року російських атак по українській енергетиці – від 9 вересня до 12 березня 2023 року – було збито 750 ворожих крилатих ракет із близько 1100 запущених цілей. Плюс росіяни залишили собі в запасах 30% ракет.

Кількість ракет у Росії

"Тобто в них (росіян – ред.) було приблизно тільки 1600 крилатих ракет на вересень минулого року. Зараз у них і "Кинжалів", і "Іскандерів" обох типів, і Х-22, і "Калібрів", і Х-101, і Х-555 разом 870. Тому, за моїми підрахунками, у них зараз ракет менше", – розповів речник ПС.

Він додав, що за вказаний період атак по енергетиці окупанти запустили таку ж кількість дронів, як і ракет – понад 1000. З них було знищено 750 БПЛА.

Запаси дронів РФ

"Зараз ситуація у росіян інша – в них є можливість і виробляти, і отримувати від Ірану більше дронів", – вказав Ігнат.

Він ствердно відповів на запитання про те, чи робитиме ворог під час атак акцент на "Шахеди": "Він уже робиться, підрахуйте за останні три місяці".

Речник Повітряних сил припустив, що загарбники можуть влаштовувати і комбіновані атаки по Україні – і ракетами, і дронами водночас.

"Вони не просто накопичують ракети – вони відновлюють свій стратегічний запас. Адже більшість з тих ракет, про які ми з вами говоримо, є ще й носіями тактичної ядерної зброї. Їм цей критичний запас потрібно мати, щоби погрожувати країнам НАТО та іншим їхнім ворогам", – звернув увагу Ігнат.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напередодні зими Росія накопичила великий арсенал ракет задля ударів по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України.

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