Ігнат повідомив про незвичну активність авіації на території Росії: подробиці

Зокрема, в країні оголошували повномасштабну тривогу через МіГ.

У п'ятницю, 9 лютого, на території країни-агресорки Росії зафіксовані перельоти великої кількості літаків. Зокрема, були перельоти Ту-95, Ту-160 і Ту-22МЗ з одного аеродрому на інший. Крім того, злітав МіГ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Коментуючи повітряну тривогу, яка тривала від 11:22 до 12:59 через зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", представник ПС каже: була імовірність, що могла бути дозаправлення в повітрі, бо спостерігалися паливозаправники в даному регіоні.

Окрім цього, спостерігаються переміщення іншої стратегічної авіації вже всередині Росії. Також, військові повідомляли про можливі пуски ракет зі стратегічної авіації. Активність ворожих суден фіксували на південно-східному та північно-східному напрямках.

"Ми отримуємо інформацію від партнерів про те, що є активність стратегічної авіації на тому чи іншому напрямку, в тому чи іншому регіоні Росії. Далі можливий вихід на пускові рубежі, звідки зазвичай вони запускають. І розрахунковий час підльоту ракет приблизно був о 10:20, якщо такі пуски відбулися б. Це попередня превентивна інформація, щоб люди зрозуміли що може відбутися", - пояснив Ігнат.

Також речник Повітряних сил зазначив, що спостерігаються перельоти різних літаків в Росії: Ту-95, Ту-160 і Ту-22МЗ з аеродрому на аеродром.

Нагадаємо, сьогодні зранку Повітряні сили Збройних сил попередили про імовірні пуски російських ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Повітряну тривогу оголошено у кількох областях.

Згодом в Україні була оголошена повномасштабна повітряна тривога - через зліт в РФ Міг-31к, який є носієм "Кинджалів". Тривога тривала півтори години.

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