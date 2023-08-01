Ігнат пояснив, чому не вдалося збити всі дрони, якими РФ атакувала Харків

У ніч проти 1 серпня окупанти вчергове атакували Харків, запустивши по місту п’ять "шахедів". Внаслідок атаки були зруйновані дві будівлі, у ще одній спалахнула пожежа.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону пояснив, чому не вдалося збити всі дрони, якими атакували Харків.

"На жаль, всі бачать наслідки подій, які сталися на Харківщині. Кілька "прильотів", 5 "Шахедів" застосував ворог. Ситуація як з балістичним чи артилерійським озброєнням. Чим ближче до місця влучання, до місця пуску, тим більше у ворога шансів для того, щоб зробити те, що вони роблять. Курська область дуже близько до Харківщини, це прифронтовий регіон, тому не завжди вдається знищувати вночі, особливо коли ворог несподівано завдає ударів", - зазначив він.

Проте Ігнат наголосив, що загальний відсоток збиття ворожих цілей залишається близько 75% безпілотних літальних апаратів.

Він також зазначив, що Росія буде нарощувати виробництво БПЛА, маючи поставки з Ірану, і країна-агресорка може робити їх на своїй території.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів деталі удару по Харкову ворожими дронами у ніч проти 1 серпня.

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