Ігнат пояснив, чому РФ запускає лише по одній ракеті з кожного Ту-95

Ту-95 може нести 8 ракет, але цього ніколи не відбувалося.

Окупаційні війська використовують багато літаків Ту-95 для запуску малої кількості ракет у зв'язку з підготовкою і навчанням екіпажів.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, чому російські окупанти для запуску кожної однієї ракети наразі використовують окремий Ту-95МС.

На думку речника, цієї ночі літаки були споряджені більшою кількістю ракет, але вони впали десь в районі Каспію.

"Ту-95 може нести 8 ракет, але цього ніколи не відбувалося", - сказав Ігнат.

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Він продовжує, що це свого роду бойове навчання для росіян, яке застосовується ворогом для підготовки екіпажів", - сказав Ігнат.

Таке трапляється. Такі випадки були зафіксовані. Навіть в районі Волгодонська, коли ракета відділяється від літака, щось не спрацьовує, і зрештою вона може впасти вниз. Саме тому ворог обирає місця і райони пусків там, де немає житлових будинків, щоби доказів не було, що таке може траплятися", - додав Ігнат.

Раніше Ігнат розповів, що країни-союзники, у яких українські пілоти проходитимуть підготовку на літаках-винищувачах F-16, проводитимуть і мовну підготовку, і безпосередньо навчання пілотів на літаках.

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