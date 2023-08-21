Ігнат пояснив, як F-16 змінять перебіг подій на фронті

Літаки F-16, які Україна отримає від союзників, здатні вплинути на перебіг війни. Адже Україні зараз найбільше потрібна перевага в повітрі.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Найбільше нам потрібна перевага в повітрі на окупованих територіях. Зараз на цих територіях перебувають вільно 8-9 російських винищувачів, кидають керовані авіабомби, пускають авіаційні ракети", - каже Ігнат.

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За його словами, саме завдяки F-16 Україні вдасться це робити.

"Перевага в повітрі - це ключ до успіху на землі", - резюмував речник Повітряних сил ЗСУ.

Напередодні за результатами візитів президента Володимира Зеленського до Данії та Нідерландів 20 серпня, стало відомо про отримання Україною винищувачів F-16.

ЗСУ отримають 42 літаки F-16. Винищувачі будуть надані після тренування українських пілотів та інженерів.

Зеленський також пояснив умови передавання Україні сучасних винищувачів F-16, а саме, не завдання ударів по території країни окупантів РФ.

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