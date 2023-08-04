Ігнат про можливі масовані обстріли взимку: РФ робитиме ставку на дрони-камікадзе

Росія все ще хоче знищити енергосистему України, а в Повітряних силах додають, що окупани можуть планувати обстріли по інших цілях.

Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю виданню Телеграф.

"Вони не мають того стратегічного запасу ракет, який викинули взимку. Ми тільки збили 750 ракет і 750 дронів. А ще ж і не збиті були. Тому понад тисячу вони використали.

Звісно, вони не полишать намірів вивести з ладу наш паливно-енергетичний сектор, щоб знеструмити країну в холодну пору. Але нема у них такої кількості далекобійних, високоточних ракет, щоб завдавати ударів по всій території України. Тому, мабуть, більше ставки вони робитимуть на дрони-камікадзе, які також є доволі небезпечними: якщо кілька дронів влучають у підстанцію, в якесь чутливе місце, то стається пожежа і це небезпечно. А ми будемо посилювати ППО, тільки треба мати чим", - сказав він.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров заявив, що наступна зима буде не менш складною за попередню, тому що енергетичні об'єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів.

"Очевидно, наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, оскільки енергетика залишається однією з ключових цілей ворога", – сказав він.

Від жовтня минулого року почалися багатогодинні відключення електроенергії в Україні через ракетні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури. Приблизно з 10 лютого відключення припинилися.Раніше ми писали, чи допоможуть нові ціни уникнути віялових відключень світла. Також повідомлялося, якою буде ціна на газ у новому опалювальному сезоні.

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