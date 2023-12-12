Ігнат про важливість F-16: можуть знищувати С-300 і С-400

Сучасні винищувачі F-16 можуть знищувати ракетні комплекси С-300 та С-400 безпосередньо там, де вони перебувають. Ці літаки значно допоможуть Україні у протидії ворожим атакам.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"F-16 завжди актуальний. Це багатоцільовий літак, який може виконувати ряд корисних функцій та долати, знищувати ППО противника. А С-300, С-400 - це ППО противника. Маючи на озброєнні протирадіолокаційні ракети, скажімо як AGM-88 HARM, цей літак може знищувати комплекс безпосередньо там, де він знаходиться. Тобто проти ракети, звичайно, він нічого не зробить, а знищити комплекс цілком під силу", - пояснив речник.

За його словами, окупанти не зважають, що ракети б'ють не точно. Тому що, чим далі комплекс знаходиться від пуску до потенційної точки ураження, тим збільшується його неточність.

"Якщо десь 50-60 км, то можна розраховувати, що десь там "попадуть". А якщо вже б'ють із відстані 150 км, то точність буде сумнівною. Окупанти застосовують дуже часто ракети С-300 в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та в інших областях. Таким чином, ракети дуже часто влучають у житлові будинки, по цивільній інфраструктурі", - розповів Ігнат.

Представник ПС наголошує: дальність С-400 більша, ніж С-300. Саме це й дозволяє застосовувати цей комплекс з території Росії й досягати Києва.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив важливу заяву щодо появи F-16 в Україні. З його слів, наразі продовжується робота Центру з підготовки наших пілотів і техніків для використання винищувачів.

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