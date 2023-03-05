Ігнат про важливість винищувачів: неможливий успіх на землі без повітряного прикриття

Зброним силам України для контрнаступу потрібна не лише броньована техніка та боєприпаси, але й авіація. Закрите небо також дуже важливе для для успіху у наземних операціях.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

"Те, що Україна буде з крилами, мабуть, ніхто не має у цьому сумнівів. Це буде поетапно, поступово. Посилення артилерії, посилення піхоти - це все має бути паралельно. Неможливо добитися успіху у наземній операції, не маючи надійного повітряного прикриття, не маючи надійних засобів протиповітряної оборони", - сказав предствник ЗСУ.

Ігнат наголосив, що російська авіація, запускаючи бомби, стирає з землі українські міста. Зокрема, як приклад, він назвав Маріуполь.

"Ми не мали прикритого Маріуполя, тому що з того боку була вже окупована територія. Не було чим дістати літаки, які бомбили "Азовсталь". Подивіться, що сталося від авіаційних бомб", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Захід надасть Україні кілька типів сучасних винищувачів. Один із них буде основним літаком для Збройних сил України.

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