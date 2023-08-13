Ігнат про вибухи біля Кримського мосту: Не просто так перекрили рух

Вибухи, які прогриміли біля Кримського мосту, не останні.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Задимлення застосовувалося ще від часів Другої світової війни, навіть Першої. Це маскування. У цьому випадку лише запитання залишаються, не знаємо, що відбувається. Може, вони навчання якісь проводять. Поки що не можу сказати, що відбувається. Можливо, супутникові знімки нам більше розкажуть, чи є там руйнування. Не просто ж так перекривають рух на виїзд та в'їзд", - сказав він.

Ігнат також пояснив, чи може задимлення приховати від ракети.

"Ракети є різні. Або скажімо дрон-камікадзе "Ланцет" - оператор направляє його за сигналом і камера знімає. Ракети теж є такі. Але ракети мають і радіолокаційне наведення, тому не зрозуміло, що саме там відбувається, для чого там задимлення. Те, що відбувається, буде відбуватися надалі - розвиваєтсья безпілотна авіація, виробництво дронів ударного типу. Ми бачимо, що це приносить свій результат", - додав він.

Атака на Кримський міст 12 серпня

12 серпня в районі Керченського мосту помітили задимлення, а окупаційна влада Криму повідомила про дві збиті російською ППО ракети. Пропагандисти проінформували, що спеціальні служби поставили димову завісу навколо переправи.

В Міноборони РФ заявили, що сили ППО на півострові у повітрі успішно перехопили українську ракету С-200, перероблену в ударний варіант.

Близько 15.00 на півострові заявили про ще одну ракетну атаку. Повідомляється, що жителі Керчі чули щонайменше 8 вибухів.

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