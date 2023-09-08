Ігнат – про ворожі дрони в Румунії: "Росія створює такі провокації з певною метою"

Речник Повітряних сил нагадав і про російські ракети у Польщі, і про проліт ворожих ракет румунською територією.

Росія створює з певною метою такі провокації, як-от вибухи її безпілотників у Румунії та влучання ракет по території Польщі.

Таку заяву зробив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі телемарафону "Єдині новини" 8 вересня.

Ігнат нагадав, що падіння російських дронів-камікадзе в Румунії – далеко не перші її провокативні дії на кордонах держав-членів НАТО.

"Не вперше противник провокативні дії здійснює на кордонах держав, які є членами НАТО. Ми пам'ятаємо і польську історію, і проліт невеликим шматочком території Румунії крилатих ракет – це було, мабуть, пів року тому, може й більше", – розповів речник ПС.

Він також заявив про навмисну мету РФ, коли під час атаки по Одещині напередодні її дрони впали в Румунії.

"Цього разу ми бачили "Шахеди", які вибухнули на цій (румунській – ред.) території. Це говорить, ще раз показує, що Росія створює такі провокації з певною метою. На це вже була реакція дипломатичного корпусу України, керівництва держави і так далі", – сказав Ігнат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жах! Атак "Шахедами" може побільшати! | Ігнат

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що під час атаки по Одещині в ніч проти 4 вересня російські безпілотники впали на румунській території.

Після цього союзники Румунії по НАТО висловили солідарність із державою та заявили, що уважно стежать за ситуацією.

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