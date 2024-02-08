Ігнат прокоментував масовану атаку 7 лютого та відповів, коли очікувати нового удару 

Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував останню масовану атаку ворога по Україні, яка відбулася 7 лютого. Нічого нового окупанти не застосували.

Про це він сказав в етері всеукраїнського марафону.

"Я не бачу особливих змін тактики застосування тих засобів, якими атакує ворог. Типові атаки. Кружляли ракети і по західниим регіонам, і по центральним регіонам. Кружляли, це в сенсі постійно змінювали напрямок свого руху. Летіли на захід, потім різко повертали на схід. Таким чином, вони обходять потенційні місця розташування нашої ППО і намагаються ввести їх в оману. Відпрацювали вчора по крилатих ракетах доволі успішно. Знищили 26 ракет типу Х-101/Х-555 та три "Калібри". На жаль, дві ракети не вдалося збити. Решта ракет - це балістичні. Ми розуміємо, що проти них потрібні спеціальні засоби", - сказав він.

Ігнат також пояснив, коли очікувати наступного ворожого удару.

"Періоди між масованими ударами такі, що важко здогадатись, коли вони можуть наступного разу завдати ударів чи не завдати. Готуватись треба завжди до цього, поповнювати наші запаси. Партнери володіють інформацією про те, що нам потрібно і які засоби. Далі треба просто посилювати нашу ППО", - зазначив він.

Нагадаємо, 7 лютого ЗС РФ обстріляли мирні міста України за допомогою ракет і безпілотників. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Миколаєві та на Львівщині.

За словами аналітиків, Росія експериментує з масовими ударами, щоб досягти максимально бажаного ефекту. Україна продовжує адаптуватися до нових умов.

Михайло Подоляк вважає, що логіки та мети ворожих обстрілів немає.

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