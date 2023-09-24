Ігнат прокоментував удар по штабу ЧФ у Севастополі: "пора їм вже їхати з Криму"

Удари по органах військового управління і складах боєприпасів у Криму відбуваються вже не вперше.

Збройні сили України завдали показовий удар по будівлі штабу командування Чорноморського флоту Росії в Севастополі, де відбувалися певні заходи у ворога. Україна не завдає ударів по будівлях просто так – вона завдає ударів куди потрібно.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вони (росіяни – ред.) казали про історичну будівлю, про її ураження. Ми по будівлях просто так не завдаємо ударів – ми завдаємо ударів саме туди, куди потрібно. Це буде серйозна іміджева втрата для РФ. І, як то кажуть, вже пора їхати з Криму", - наголосив він.

Юрій Ігнат, зазначив, що в Україні з’явилося те озброєння, яке дуже довго очікували – крилаті ракети SCALP, Storm Shadow, які чудово працюють по окупантах.

"І бачимо, результати постійно є – не лише по окупованому Криму, а і по інших територіях, де ворог зосереджує свою логістику і боєприпаси", - заявив речник Повітряних сил.

Він зазначив, що українські пілоти відпрацювали по Криму надзвичайно філігранно, у співпраці з іншими Силами оборони.

Удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі

22 вересня 2023 року по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі завдано ракетного удару. У Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару пошкоджено історичну будівлю. Також відомо про одного загиблого.

ЗСУ офіційно підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі 22 вересня став наслідком кропіткої роботи Сил спеціальних операцій і Повітряних сил.

За даними ЗМІ, ракети Storm Shadow були використані Україною для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ.

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки в Севастополі ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них – російські генерали.

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