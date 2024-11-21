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Ігнат прокоментував запуск Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру

Ігнат прокоментував запуск Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру

Юрій Ігнат. / Фото: АрміяInform

РФ випустила ракету з Астраханської області.

Т.в.о. керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відмовився надавати деталі запуску Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Про все, що летіло (зокрема, із Капустиного Яру) куди летіло, що вдалося і що не вдалося збити, - написано на офіційних сторінках Повітряних Сил. Більше інформації чи якихось деталей від ПС щодо ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається. Прошу віднестися з розумінням", - заявив Ігнат.

Зауважимо, що у ранковому зведенні ПС повідомили, що країна-агресорка запустила міжконтинентальну балістику з Капустиного Яру Астраханської області. ЗМІ з посиланням на власні джерела інформують, що це була ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж".

Нагадаємо, Повітряні сили у своєму зведенні поінформували, що сьогодні зранку - від 05:00 до 07:00 армія Російської Федерації атакувала місто Дніпро. РФ атакувала балістикою, "Кинджалом" і крилатими ракетами.

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