Ігнат прокоментував запуск Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру

Т.в.о. керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відмовився надавати деталі запуску Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Про все, що летіло (зокрема, із Капустиного Яру) куди летіло, що вдалося і що не вдалося збити, - написано на офіційних сторінках Повітряних Сил. Більше інформації чи якихось деталей від ПС щодо ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається. Прошу віднестися з розумінням", - заявив Ігнат.

Зауважимо, що у ранковому зведенні ПС повідомили, що країна-агресорка запустила міжконтинентальну балістику з Капустиного Яру Астраханської області. ЗМІ з посиланням на власні джерела інформують, що це була ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж".

Нагадаємо, Повітряні сили у своєму зведенні поінформували, що сьогодні зранку - від 05:00 до 07:00 армія Російської Федерації атакувала місто Дніпро. РФ атакувала балістикою, "Кинджалом" і крилатими ракетами.

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