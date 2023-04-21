Ігнат розповів, чи може Росія здійснювати нові масовані ракетні обстріли

У разі можливого нового масованого обстрілу зі сторони Росії кількість ракет буде залежати від того, скільки в окупантів буде готово носіїв.

Про це в етері телемарафону заявив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

На питання журналіста про те які зараз у Росії можливості здійснювати нові масовані ракетні обстріли він заявив, що все залежатиме від готовності російських різних типів носіїв ракет.

"Все залежить від того, скільки буде носіїв, і скільки ракет їм не шкода буде викинути. Тому що ви бачите скільки ракет стратегічного запасу вони викинули по нашій інфраструктурі і не досягли бажаного результату", — зазначив Ігнат.

Спікер Повітряних сил нагадав, що агресори використовують наземні, морські та повітряні типи ракет для обстрілів України. Ігнат уточнив, що у Росії є в достатній кількості літаків Ту-95 та Ту-160, які можуть завдавати ударів по Україні.

Він заявив, що російські агресори можуть випускати по 50-70 ракет під час масованого обстрілу.

Крім того, Ігнат заявив, що під час обстрілів росіяни використовують одну четверту "Калібрів" та три чвертих ракет повітряного базування. Також загарбники застосовують ракети С-300 та балістичні ракети.

Спікер Повітряних сил додав, що у Росії вже почали отримувати старі радянські проекти ракет, такі як Х-50, які хочуть відновлювати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в травні пройдуть випробування цивільної системи попередження про ракетні удари, яку Ізраїль розробив для України.

Крім того, ми раніше інформували, що військові експерти оцінили загрозу того, наскільки він можливий, наприклад, 9 травня або в перші травневі дні.

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