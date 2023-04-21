Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ігнат розповів, чи може Росія здійснювати нові масовані ракетні обстріли

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
23
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ігнат розповів, чи може Росія здійснювати нові масовані ракетні обстріли

Фото: Telegram / Черкаська ОВА

Агресори використовують наземні, морські та повітряні типи ракет для обстрілів України

У разі можливого нового масованого обстрілу зі сторони Росії кількість ракет буде залежати від того, скільки в окупантів буде готово носіїв.

Про це в етері телемарафону заявив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

На питання журналіста про те які зараз у Росії можливості здійснювати нові масовані ракетні обстріли він заявив, що все залежатиме від готовності російських різних типів носіїв ракет.

"Все залежить від того, скільки буде носіїв, і скільки ракет їм не шкода буде викинути. Тому що ви бачите скільки ракет стратегічного запасу вони викинули по нашій інфраструктурі і не досягли бажаного результату", — зазначив Ігнат.

Спікер Повітряних сил нагадав, що агресори використовують наземні, морські та повітряні типи ракет для обстрілів України. Ігнат уточнив, що у Росії є в достатній кількості літаків Ту-95 та Ту-160, які можуть завдавати ударів по Україні.

Він заявив, що російські агресори можуть випускати по 50-70 ракет під час масованого обстрілу.

Крім того, Ігнат заявив, що під час обстрілів росіяни використовують одну четверту "Калібрів" та три чвертих ракет повітряного базування. Також загарбники застосовують ракети С-300 та балістичні ракети.

Спікер Повітряних сил додав, що у Росії вже почали отримувати старі радянські проекти ракет, такі як Х-50, які хочуть відновлювати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в травні пройдуть випробування цивільної системи попередження про ракетні удари, яку Ізраїль розробив для України

Крім того, ми раніше інформували, що військові експерти оцінили загрозу того, наскільки він можливий, наприклад, 9 травня або в перші травневі дні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
23
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація