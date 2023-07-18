Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ігнат розповів, коли українські пілоти можуть розпочати навчання на F-16

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
526
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ігнат розповів, коли українські пілоти можуть розпочати навчання на F-16

Українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16 до кінця цього літа. / Фото: Getty Images

Навчання відбуватимуться одразу у кількох країнах.

Українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16 до кінця цього літа.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

За словами Ігната, молоді пілоти будуть проходити підготовчу базу та наземну підготовку, а вже згодом із переходом практичні польоти на винищувачах.

"Ми сподіваємось все ж таки, що за кілька тижнів. Бодай, щоб до кінця літа виїхали і якомога швидше приїхали, - сказав він.

Ігнат зауважив, що навчання відбуватиметься, можливо, у різних країнах.

"Адже потужностей для такого швидкого навчання великої кількості людей в одній країні немає. Тому ми маємо розуміти, що авіаційна коаліція не даремно створена", - додав він.

Напередодні Ігнат розповів, що цей процес затягнувся, адже Україна повинна була виконати низку заходів, які передують тренуванням.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
526
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація