Ігнат розповів про нову тактику росіян під час масованих ракетних атак

Росіяни щоразу вдаються до нових методів та тактик для здійснення атак по території України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, спершу РФ використовувала дрони Shahed вдень, потім і вночі, розуміючи, що у темний час доби мобільні вогневі групи не можуть так ефективно знищувати їх, як удень.

"Але ми не стоїмо на місці, і мобільні вогневі групи отримують від наших партнерів, від волонтерів сучасне обладнання, яке допомагає знищувати Shahed навіть у нічний час", - сказав Ігнат.

Також він додає, що Україна, як і РФ, модернізує озброєння, наприклад. крилаті авіаційні ракети.

"Нове озброєння набуває більшої перспективи застосування. Те саме стосується і крилатих авіаційних бомб, які ми теж застосовуємо - JDAM. Ми їх теж застосовуємо, щоправда, в нас їх не так багато, як хотілося б", - заявив Ігнат.

Попри це. країна-агресорка продовжує модернізувати фугасні авіаційні бомби задля того, щоб не входити до зони поразки української ППО.

Ігнат каже, що така ракета не залетить далі, ніж на 10-15 км, але і ця відстань прольоту може завдати шкоди українським військам та населенню у прифронтових зонах. Щоб їх збивати, потрібна далекобійна ППО та західні літаки.

Раніше спікер Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував виробництво українських дронів.

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