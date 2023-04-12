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Ігнат розповів про втрату Росією найкращої авіації на початку війни: "Повірили у легку прогулянку"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ігнат розповів про втрату Росією найкращої авіації на початку війни: "Повірили у легку прогулянку"

Фото: Getty Images

Юрій Ігнат розповів, які саме бойові літаки Росія втратила у перші тижні повномасштабного вторгнення.

У перші тижні повномасштабного вторгнення до України російська авіація зазнала найбільших втрат через пропагандистські наративи, що буцімто це буде не війна, а "легка прогулянка" на території нашої країни.  

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Це були одні з кращих літаків – Су-34, Су-30, Су-35, а вертольотів скільки… Тут доволі-таки потужні цифри. Російська авіація понесла втрати саме спочатку, коли вони недооцінили нашу авіацію, коли повірили власній пропаганді, що тут вже все знищено, що прогулянка в небі буде простою для них", - сказав речник.

За його словами, якщо брати все авіаційне угруповання, то співвідношення між українською та російської авіацією було 1 до 6, без урахування модернізації літаків.

"А якщо ви додасте ще технології, які вкладені в російські літаки, тобто модернізація Су-27 у Су-30, потім вже літак Су-34 з'явився, Су-35... То тут можна приблизно 1 до 10 рахувати, якщо брати ще технічні можливості", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, Юрій Ігнат пояснив, що іноземні пілоти можуть воювати на боці ЗСУ, оскільки законодавство України дозволяє громадянам іноземних держав стати військовослужбовцями нашої армії.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив про вкрай високу ймовірність, що вже до літа Україна почує про рішення Заходу про передавання винищувачів F-16.

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Дата публікації
Перегляди
715
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