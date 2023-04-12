Ігнат розповів про втрату Росією найкращої авіації на початку війни: "Повірили у легку прогулянку"

Юрій Ігнат розповів, які саме бойові літаки Росія втратила у перші тижні повномасштабного вторгнення.

У перші тижні повномасштабного вторгнення до України російська авіація зазнала найбільших втрат через пропагандистські наративи, що буцімто це буде не війна, а "легка прогулянка" на території нашої країни.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Це були одні з кращих літаків – Су-34, Су-30, Су-35, а вертольотів скільки… Тут доволі-таки потужні цифри. Російська авіація понесла втрати саме спочатку, коли вони недооцінили нашу авіацію, коли повірили власній пропаганді, що тут вже все знищено, що прогулянка в небі буде простою для них", - сказав речник.

За його словами, якщо брати все авіаційне угруповання, то співвідношення між українською та російської авіацією було 1 до 6, без урахування модернізації літаків.

"А якщо ви додасте ще технології, які вкладені в російські літаки, тобто модернізація Су-27 у Су-30, потім вже літак Су-34 з'явився, Су-35... То тут можна приблизно 1 до 10 рахувати, якщо брати ще технічні можливості", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, Юрій Ігнат пояснив, що іноземні пілоти можуть воювати на боці ЗСУ, оскільки законодавство України дозволяє громадянам іноземних держав стати військовослужбовцями нашої армії.

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