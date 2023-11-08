Ігнат розповів, як у Румунії готують інфраструктуру для навчання українських пілотів на F-16

Партнери послідовні і забезпечують всім необхідним для початку навчання українських пілотів.

У Румунії наразі відбувається підготовка інфраструктури для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це в етері телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він заявив, що для створення повноцінного центру підготовки потрібно забезпечити базу, забезпечити її авіаційними симуляторами, авіаційними тренажерами, а також навчально-бойовими літаками F-16.

"Партнери послідовні і забезпечують цю країну цими засобами, формують всю необхідну інфраструктуру", - повідомив Ігнат.

Він заявив, що Україна також створить подібні центри на своїй території, оскільки збирається стати повноцінним членом НАТО.

"В Україні теж очевидно будуть створені такі центри, можливо не один, а декілька таких центрів, де будуть навчатись. Те, що вже надають літаки, тому що вінцем навчання є пілотування і для цього, щоб опанувати винищувач потрібні польоти з інструктором. Зараз партнери уже починають постачання цих літаків, для того, щоб українські військові, які навчаються і в США, і в Європі могли через деякий час навчатися і там (в Румунії – ред.)", - зазначив Ігнат.

Крім того, речник Повітряних сил зазначив, що процес підготовка пілотів триває на постійній основі, оскільки пілоти навчаються вже своє професійне життя.

"Льотчики навчаються постійно, немає такого, що відучились 5 років і навчання закінчилось. Цей процес триває щодня, навіть у мирний час льотні зміни тривають практично п’ять разів на тиждень. Нам в Україні теж потрібно буде розвивати цей напрямок на новий тип літака", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що навчання українських пілотів на F-16 в США можуть тривати довше, ніж очікувалося.

Крім того, ми раніше інформували, що речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що перші винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні навесні 2024-го.

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