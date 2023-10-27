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Ігнат розповів, як вплине погіршення погоди на запуск російських дронів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ігнат розповів, як вплине погіршення погоди на запуск російських дронів

Юрій Ігнат / Фото: Facebook Yuriy Ignat

Погана видимість може вплинути на тактичну авіацію.

Погіршення погодних умов навряд чи вплине на запуск російською окупаційною армією безпілотників "Shahed" по території України. Натомість тумани q дощі можуть зменшити активність ворожої тактичної авіації.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами представника ПС, погана видимість може вплинути й на тактичну авіацію ворога, але не на всі БпЛА.

"Діяльність тактичної авіації, а також БпЛА, не про "Шахеди" йшлося, а про безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан", Zala, на них впливають погодні умови. Тактичній авіації значно гірше працювати за поганої погоди. Ну, а безпілотники не бачать, що відбувається там внизу", – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що російські безпілотники збирають інформацію вглибині території України, а не лише на лінії фронту. Крім того, в Чорному морі перебуває корабельного угруповання РФ, яке має ознаки, що на бортах можуть бути безпілотні розвідувальні апарати.

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Дата публікації
Перегляди
1108
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