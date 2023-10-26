Ігнат розповів, як з появою F-16 ЗСУ зможуть протидіяти окупантам

З появою в Україні сучасних винищувачів F-16 з певними авіаційними ракетами літаки зможуть протидіяти російській авіації на різних ділянках фронту. Цей літак буде виконувати дуже багато функцій.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Еспресо" речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Російські льотчики будуть розуміти, що це може бути група радянських літаків, а може бути і група американських літаків. Тому ворог не наважуватиметься наближатися. Коли декілька з них вдасться нам знищити, противник припинить виконання завдань. Так само це дозволить нам відігнати вертольоти армійської авіації РФ, які щодня завдають ударів по наших військах", - наголосив Ігнат.

За його словами, керовані авіабомби західного зразка, які використовує українська армія, - це високоточна зброя. Вони летять надзвичайно влучно, чого не скажеш про російські КАБи.

"Ці КАБи відповідно завдають серйозних руйнувань за 20-30 км від лінії бойового зіткнення - це фактично той максимум, куди зараз вони можуть дістати. Запускати КАБи, щоб вони сягали далі, треба наближатися до нашого кордону. А там можуть їх вже очікувати зенітні ракетні комплекси, які можуть їх вражати. Кілька разів вони намагалися це зробити на півночі від країни. Підлетіли та зухвало думали, що можна бомбардувати з території РФ Харківську, Сумську область. Але вони попали від вогонь нашого комплексу, який їх там чекав у засідці", - розповів Ігнат.

Нагадаємо, голова українського МЗС Дмитро Кулеба дав оптимістичний прогноз щодо винищувачів F-16 для України.

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