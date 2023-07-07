Ігнат розповів, якими ракетами ворог атакує Україну та скільки їх залишилося у РФ

У росіян достатньо носіїв у Чорному морі, на відміну від ракет, які вони туди підвозять.

РФ випускають по Україні "Калібри" втричі рідше, ніж ракети повітряного базування Х-101 і Х-555. Близько 30 ракет, за даними Генерального штабу та розвідок, має можливість виготовляти Росія на місяць.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначає, що у росіян достатньо носіїв у Чорному морі, на відміну від ракет, які вони туди підвозять.

"Росія стратегічний запас використала по нашій інфраструктурі, по паливно-енергетичному сектору восени-взимку. Зараз їм потрібно накопичувати", - каже речник Повітряних сил.

Приблизно на місяць росіяни витрачають 100 ракет.

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"Крім того, вони використовують ракети С-300, які у них на складах у великій кількості на прифронтових територіях. І ракети Х-22, але їх вони не виготовляють, це старі радянські ракети - понад 150 було випущено за повномасштабне вторгнення до України", - додав Ігнат.

Зауважимо, що наслідки вибуху біля аеродрому Приморсько-Ахтарська в РФ, де розміщені пускові установки дронів Shahed, свідчать про застосування дуже серйозного ракетного озброєння.

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