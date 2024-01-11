Ігнат розповів, якою зброєю росіяни атакуватимуть Україну

Поява нового озброєння у Росії може стати викликом для України.

Росія під час атак на Україну робитиме ставку на безпілотники "Shahed-136", а також на нові балістичні ракети, отримані від Ірану.

Про це повідомив спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в етері телемарафону.

"Невідомо, яким буде темп виробництва нових дронів, тому можна очікувати, що Росія продовжуватиме використовувати свої наявні озброєння, зокрема "Shahed-136", для атак на Україну", — сказав він.

Другим складником озброєння, яке противник у найближчому майбутньому спробує використати проти України, за словами Юрія Ігната, можуть стати балістичні ракети, які Тегеран планує передати Москві. Він зазначив, що поява нового озброєння у Росії може стати викликом для України.

Раніше стало відомо, що Північна Корея може продати Росії твердопаливну ракету KN-23, яка за своїми властивостями подібна до ракети "Іскандер" - це балістична ракета малої дальності.

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