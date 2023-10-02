Ігнат спрогнозував, чим Росія буде атакувати Україну восени-взимку

Росія, ймовірно, має для ракет інші цілі, вважають у Повітряних силах.

Восени і взимку Росія збільшить кількість дронових атак по Україні, але зменшить ракетні.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, вересень був рекордним за кількістю БПЛА ударного "Шахед".

"Те, що Росія буде нарощувати їхнє виробництво і застосовувати їх проти України – ми вже говоримо кілька місяців про це. Тому це очевидні кроки. Тому що ракет багато не буде в Росії. Власного виробництва, маю на увазі. Тому що ми бачили, скільки вони торік застосували і мають високоточної далекобійної зброї зараз", - сказав він.

Ігнат припускає, що Росія, ймовірно, має для ракет інші цілі.

"Ракета – це значно потужніша зброя, ніж дрон-камікадзе, і значно дорожча зброя. Значно довше її виготовляти на підприємствах, ніж ті самі дрони", - зазначає представник ПС.

Нагадаємо, раніше в командуванні Повітряних сил розповіли, що Росія удосконалює "Шахеди" для захисту від РЕБ.

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