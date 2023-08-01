Ігнат відповів, чи може Росія збивати далекобійні ракети Storm Shadow

У Повітряних силах задоволені роботою далекобійних ракет.
Попри те, що далекобійні ракети Storm Shadow летять доволі низько, Україна не виключає, що Росія їх може збивати.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у вівторок, 1 серпня.
"І Storm Shadow, і SCALP, і той же в перспективі, сподіваюсь, Taurus - це ракети, які летять доволі таки низько. Перехопити їх звичайними засобами ППО надзвичайно важко. Ті ж самі Х-101. Я маю на увазі такі ж по класу. Тому виключати те, що їх (Storm Shadow - ред.) збивають, не можна", - сказав Ігнат.
У Повітряних силах повідомили про успішні результати далекобійних ракет.
"Ці ракети вже показали, що вони долітають. І долітають дуже гарно, що нам дуже подобається", - розповів речник.
Далекобійні ракети Storm Shadow
Крилата ракета Storm Shadow є авіаційною. Вона запускається з літаків Tornado, Rafale, Mirage 2000 і Eurofighter Typhoon. Дальність сягає 560 км. Однак експортна Storm Shadow, яку, найімовірніше, отримала Україна, відрізняється – її дальність менша майже вдвічі та становить 250-290 км.
Ці ракети дуже тихі й летять низько. Крім того, вони мають потужні засоби радіолокаційної протидії. Вона підтримує інерціальне та GPS-наведення, під час підльоту до цілі застосовується теплова головка з режимом розпізнавання та відповідності рельєфу місцевості.
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