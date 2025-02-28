Ігнат відповів, чи повернули назад військових Повітряних сил після переведення до піхоти

В Україні частина фахівців Повітряних сил ЗСУ, які потрапили до піхоти через переведення та дефіцит особового складу на фронті, були повернуті назад до своїх підрозділів.

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю Радіо Свобода.

Ігнат повідомив, що відбулося після заборони головкома ЗСУ Олександра Сирського на переведення фахівців дефіцитних спеціальностей.

"Якщо такі випадки були, що ці фахівці потрапили уже в піхоту, то, відповідно, рішенням командувача Повітряних сил було їх повернуто назад уже після розбору. Тому що відправлялись вони ще до оголошення головкомом цих заборон. І, дійсно, було створено комісію, комісія збирала (дані – Ред.), були колцентри, куди люди зверталися або в письмовій, або в телефонній формі, фіксувалися звернення і цих людей направляли назад у Повітряні сили", — зазначив військовий.

Ігнат уточнив, що точна кількість переведених є закритою інформацією, однак зазначив, що Генеральний штаб визначив необхідну кількість для поповнення інших родів військ через складну ситуацію на фронті. Водночас Ігнат підкреслив, що переведення до піхоти стало для ПС "не надто приємними новинами".

"Тому що доводиться віддавати різних фахівців, які все своє життя, скажімо так, присвятили, закінчили той самий Харківський університет Повітряних сил, які є фахівцями. Чи це просто прийняті військовослужбовці, роти охорони і так далі. Зазвичай от з таких категорій більше направляють. Переведення тривали і після комісії, але рішення було яким? Заборонити відправляти дефіцитні спеціальності, тобто висококваліфікованих фахівців, які є операторами зенітних ракетних систем, авіаційними техніками, або ті, хто проходили навчання за кордоном на ці системи… Це має певні наслідки і буде мати, можливо, в майбутньому, щоби більш якісно комплектувати нам в подальшому протиповітряну оборону Повітряних сил", — заявив Ігнат.

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