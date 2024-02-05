Ігнат: Знищення А-50 та Іл-22 – найкраща реклама західної зброї

Юрій Ігнат підкреслив, що Повітряні сили ЗСУ першими в історії знищили літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 у зв’язці з Іл-22. За його словами, це краща реклама західної зброї.

Про це речник Повітряних сил сказав в інтерв’ю Центру протидії дезінформації.

"Знищення А-50 ще й у придачу з Іл-22, який у зв’язці працює – це вперше в історії такий літак був знищений. Західний світ аплодує", - наголосив він

Ігнат також додав, що ця операція – серйозний іміджевий удар по режиму президента-диктатора Росії Володимира Путіна.

"Повітряні Сили мріяли такий літак знищити. Ви не уявляєте, яка радість була тих, хто це зробив, яка радість була на командному пункті. Це дійсно надихає. Жирна ціль, вона була знищена", — підсумував речник.

Знищення літака А-50

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вранці 15 січня підтвердив, що Повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний командний пункт Іл-22М над Азовським морем

За словами очільника ГУР Кирила Буданова, у хорошому стані в РФ перебувають лише вісім літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Буданов також додав, що таке знищення літаків, ймовірно, вплине на здатність Росії вести цілодобову оперативну діяльність та підтримувати зв'язок у зоні конфлікту.

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