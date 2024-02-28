Ігнорування повістки та неявка до військкомату – яке покарання загрожує: пояснення ТЦК

В ТЦК пояснили, яке покарання загрожує військовозобов'язаним за неявку після отримання повістки.

В Україні триває мобілізація – за ігнорування повістки загрожує покарання у вигляді штрафу або ув'язнення.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін.

Якщо військовозобов’язаний не прибуває до військкомату після отримання повістки для оновлення даних – це кваліфікується як порушення правил військового обліку і складається протокол про адмінпорушення.

"Це тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто, 850-1700 гривень", - пояснив військовий.

Такий же розмір штрафу передбачений і за повторне правопорушення. А вже після цього настає кримінальна відповідальність.

"Але ні сплата штрафу, ні умовний термін покарання, ні відбуття ув’язнення не звільняють від мобілізації", - зазначив Істомін.

Якщо ж людина, яка оновила свої військово-облікові дані, пройшла ВЛК, яка визнала її придатною до служби у воєнний час, але вона не з’явивалася за бойовим розпорядженням до пункту збору, то це вже трактується як ухилення від мобілізації.

"Вона вже військовослужбовець, який потрібен на певній ділянці фронту, а вона просто зникає. У цих випадках застосовується ст. 336 КК України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період". Це карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років", - додав представник ТЦК та СП.

Нагадаємо, Арестович здивував заявою, як не боятися військкомату.

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