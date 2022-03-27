Ігнорування повітряної тривоги - гра в рулетку: найпопулярніші фейки про тривожні сирени

Сирену вмикає черговий центру управління, який присутній на місці цілодобово.
Центр протидії дезінформації при РНБО України вкотре нагадує про важливість повітряної тривоги і розвінчує фейки щодо цього, адже ворог продовжує атакувати мирні міста та воювати з населенням України.
Про Центр протидії дезінформації при РНБО України пише у Telegram-каналі.
- Навчальні сирени іноді вмикають, щоб перевірити справність - це фейк.
- За умовами воєнного часу навчальні сирени заборонені - пам'ятайте про це.
- Існують об’єкти, які фіксує ППО, але через них не вмикають тривогу - це також фейк.
- Після всіх виявлених об’єктів, навіть якщо вони невеликі, вмикається сирена.
- Люди не встигли сховатись через те, що черговий не ввімкнув повітряну тривогу і це - фейк.
- Сирену вмикає черговий центру управління, який присутній на місці цілодобово.
- Ігнорувати повітряну тривогу - це гра в рулетку, в якій на кону - ваше життя.
- Не випробовуйте долю і завжди реагуйте на сирену.
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