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Ігнорування повітряної тривоги - гра в рулетку: найпопулярніші фейки про тривожні сирени

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Ігнорування повітряної тривоги - гра в рулетку: найпопулярніші фейки про тривожні сирени

Сирену вмикає черговий центру управління, який присутній на місці цілодобово.

Центр протидії дезінформації при РНБО України вкотре нагадує про важливість повітряної тривоги і розвінчує фейки щодо цього, адже ворог продовжує атакувати мирні міста та воювати з населенням України.

Про Центр протидії дезінформації при РНБО України пише у Telegram-каналі. 

  • Навчальні сирени іноді вмикають, щоб перевірити справність - це фейк.
  • За умовами воєнного часу навчальні сирени заборонені - пам'ятайте про це. 
  • Існують об’єкти, які фіксує ППО, але через них не вмикають тривогу - це також фейк.  
  • Після всіх виявлених об’єктів, навіть якщо вони невеликі, вмикається сирена. 
  • Люди не встигли сховатись через те, що черговий не ввімкнув повітряну тривогу і це - фейк. 
  • Сирену вмикає черговий центру управління, який присутній на місці цілодобово.
  • Ігнорувати повітряну тривогу - це гра в рулетку, в якій на кону - ваше життя.
  • Не випробовуйте долю і завжди реагуйте на сирену. 

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