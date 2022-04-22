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“Ігноруйте окупантів, знешкоджуйте колаборантів”: Зеленський звернувся до мешканців окупованих територій

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“Ігноруйте окупантів, знешкоджуйте колаборантів”: Зеленський звернувся до мешканців окупованих територій

Український президент закликав усіх співгромадян працювати на спільну перемогу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на перемогу над ворогом повинні працювати усі українські громадяни, зокрема й ті, хто перебуває на тимчасово окупованій території.

Про це він говорив під час свого традиційного звернення увечері в п’ятницю, 22 квітня.

Український лідер висловив впевненість, що повернення життя в повному сенсі цих слів відбудеться як на півдні, так і на сході України - в усіх "районах, куди під прапором Росії занесли деградацію, руйнування та смерть".

Однак для цього, говорив він, усім українцям потрібно бути єдиними в протидії російському вторгненню, зокрема тим, які перебувають під російською окупацією. 

“Ще раз наголошую: за будь-якої можливості кожен і кожна мають протистояти окупації. Ігноруйте окупантів. Не співпрацюйте з ними. Не допомагайте їм. Знешкоджуйте колаборантів”, - закликав президент.

За словами Зеленського, Збройні Сили України блискуче виконують свої завдання.  “Розвідка, Національна гвардія, тероборона, поліція, прикордонники – всі на сто відсотків працюють на перемогу. Але на перемогу також має працювати й кожен громадянин – у тому, чим займається, і там, де перебуває”, - підкреслив президент.

Також Зеленський закликав усіх співгромадян працювати на спільну перемогу, незалежно від того, хто чим займається.

“Якщо ви за кордоном – підтримуйте Україну. Якщо ви займаєтеся звичайною економічною діяльністю – робіть усе, щоб Україні було якнайбільше користі. Якщо ви опинилися на тимчасово окупованій території – старайтесь зробити окупантам якнайбільше проблем”, - говорив у зверненні український лідер.

Він наголосив, що Збройні Сили України є фундаментом для “фортеці з нашої національної єдності”.  “Єдності усіх українців, які борються за життя і проти смерті. Проти російської навали”, - підкреслив президент.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 58-го дня війни

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 58-го дня війни

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також у своєму зверненні повідомив, що російські окупанти на півдні України накопичують сили, заганяють нові батальйонно-тактичні групи.

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