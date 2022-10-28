"Ігнорують" запит Росії щодо "біолабораторій" в Україні": в РФ продовжують розповсюджувати цинічні фейки

Росія продовжує поширювати фейки. Одні з найпопулярніших наразі:“біологічна зброя” та “брудна бомба”.
Російська влада та ЗМІ продовжують поширювати дезінформацію стосовно “брудної бомби” та “біологічної зброї”.
Про це повідомили в пресслужбі Центру протидії дезінформації.
Зазначається, що РФ розповсюджує фейк, що США нібито “ігнорують” запит Росії щодо “біолабораторій” в Україні. Пропагандисти говорять, що “США та Україна не відповіли на російські претензії щодо порушення Конвенції про біологічну зброю.
Ще один фейк РФ направлений, що “Київ начебто має можливість для створення “брудної бомби” не лише на тих двох об’єктах, де проведуть перевірки фахівці МАГАТЕ”. Цей фейк поширив постпред РФ при ООН Небензя.
Також Небензя повідомив, що “США не зможуть уникнути відповіді, якщо буде доведено, що Вашингтон порушує Конвенцію про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної та токсичної зброї”.
Нагадаємо, що Росія у пропаганді про "брудну бомбу" України використала словенське фото 10-річної давнини.
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