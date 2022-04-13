Ігор Кондратюк показав, чим окупанти зруйнували його будинок під Києвом: "Най згорять в пеклі"

З будинку продюсера сапери витягли снаряд для "Градів".

Український продюсер Ігор Кондратюк показав снаряд, яким російські окупанти влучили у його будинок під Києвом місяць тому.

На сторінці у Facebook Кондратюк розмістив знімок, на якому показав, чим саме загарбники поцілили у його житло. Як з'ясувалося, це був снаряд для "Градів", який має назву 9М22У:

facebook.com/kondratjukigor

"Вчора сапери витягнули те, що прилетіло у наш дім 14 березня від росіян-вбивць.Має назву 9М22У. Снаряд для "Градів". Най згорять в пеклі всі, хто його випустив, їхні родичі, земляки і співгромадяни! І лише канцлер ФРН Шольц думає, що цей снаряд запустив Путін-х*йло особисто!" – написав Кондратюк.

Ігор Кондратюк / facebook.com/kondratjukigor

Ігор Кондратюк / facebook.com/kondratjukigor

Зазначимо, що 14 березня, просто у день народження Ігоря Кондратюка, російські окупанти поцілили в будинок продюсера. Втім, попри те, що будинок частково зруйнований, шоумен намагається не засмучуватися через це. Кондратюк говорить, що наразі у деяких куточках України людям набагато гірше.

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