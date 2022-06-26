Ігор Кондратюк розповів, як до його брата додому приїхали ФСБшники: "Схиляли до зради"

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів, що до його рідного брата, який мешкав у Херсонській області, приїздили ФСБшники на херсонських номерах.

За словами Ігоря Кондратюка, до його брата ФСБшники приїхали просто додому. Вони намагалися його схилити на їхній бік і стати колаборантом:

"До мого брата приходили. Вели якісь перемовини. На херсонських номерах машина приїхала, ФСБшники, прийшли додому. Коли він ще не виїхав. І схиляли його до роботи на них. Він сказав: "Ні, я не буду, там, з різних причин, по здоров'ю". Коротше кажучи, що він там їм наплів. Це, насправді, не має значення на мій погляд, тому що завдання було просто не співпрацювати та вижити", - прокоментував Кондратюк у коментарі "УП".

Кондратюк додав, що у ФСБшників були певні списки з тими особами, які були десь більш менш в керівництві, або на виборних посадах. Його брат колись був заступником голови Голої Пристані:

"Він був тривалий час заступником голови Голої Пристані. Років 10, мабуть, трохи більше. Коли змінилася в результаті виборів влада, він займався іншими справами. Вони приїхали до всіх, хто був більш-менш у керівництві чи на виборних посадах працював. Декого забирали надовго. Так забирали колишнього мера, заступником якого працював брат. Людині за 70 років", - розповів продюсер.

Кондратюк додав, що до когось могли приїхати декілька разів: "До когось приїздили двічі, забирали на декілька днів, потім ще раз приїздили. Вони схиляють до колаборації до співпраці. Дехто не витримує, в основному відмовляють звичайно", - сказав Кондратюк.

На щастя, братові Ігорю Кондратюку вдалося виїхати з окупованих територій і наразі він перебуває у безпечному місці.

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