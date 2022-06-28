Іграшки і відірвані частини тіл посеред руїн: моторошні фото із розбитого російською ракетою ТЦ у Кременчуці

Іграшки і відірвані частини тіл посеред руїн: моторошні фото із розбитого російською ракетою ТЦ у Кременчуці

У Кременчуці продовжують розбирати завали, які залишилися після ракетного удару по ТЦ "Амстор".

Станом на ранок 28 червня відомо про загибель 18 людей внаслідок ракетного удару по Кременчуку, ще 36 людей вважаються зниклими безвісти. За медичною допомогою звернулися 59 людей, з них 25 – госпіталізовано.

Наразі рятувальникам, які працювали всю ніч, вдалося розібрати лише 50% завалів. У Мережі тим часом публікують фото того, що залишилося від ТЦ після безжального обстрілу РФ.

Усю ніч на руїнах працювала понад тисяча людей – рятувальники, поліцейські, медики та волонтери. На місці ТЦ зараз валяються вцілілі іграшки, які залишилися від дитячого відділу.

Місце ракетного обстрілу у Кременчуці / Фото: Facebook/ ДСНС України

Фото: Facebook/ ДСНС України

Наслідки обстрілу ТЦ "Амстор" / Фото: Facebook/ ДСНС України

Також на фото, які поширюють у Мережі, видно, що там, де раніше був відділ мобільних телефонів, валяються залишки телефонів, чохлів та аксесуарів.

Натомість журналістка Інна Безугла опублікувала світлину, на якій видно вцілілу вітрину з одягом.

Фото: Inna Bezugla

Також у сквері навпроти готелю "Дніпровські зорі" містяни організували місце, де кожен може прийти і вшанувати пам'ять загиблих. Містяни вже несуть туди квіти та дитячі іграшки.

На місці зараз працює чимало іноземних журналістів. Так, кореспондент ABC News Джеймс Лонгмен, який перебуває на місці трагедії, розповів, що встановлювати будуть не тіла, а частини тіл.

"Це жахливо. Я щойно бачив тулуб із відірваними руками. Від будівлі залишився лише каркас, розміром із футбольне поле", - каже Лонгмен на камеру.

На місці обстрілу в Кременчуці тривають пошуково-рятувальні роботи, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

У Мережі вже з'явилися фото знайдених титанових уламків ракети Х-22, випущеної вчора з ракетоносців Ту-22М3 з території Курської області.

Нагадаємо, у Кременчуці 28, 29 та 30 червня оголошено жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор". Своєю чергою, голова ОВА Дмитро Лунін уточнив, що жалобу 28 червня оголошено у всій області.

Як повідомлялося, ракетний обстріл у Кременчуці, внаслідок якого, станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями, викликав реакцію обурення від світових лідерів та міжнародної дипломатії.

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