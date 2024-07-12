Іграшкові дрони та бомби на скотчі: як Україна змінює економіку війни

Після початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в Україні поширилася волонтерська мережа, до якої входять понад 100 виробників дронів, посередники, які закуповують зброю та постачають її на фронт в обхід державної бюрократії, та пілоти БпЛА, які допомагають удосконалювати українські розробки наданням технічним фахівцям зворотного зв'язку та відеозаписів з камер безпілотників.

Масове виробництво та використання на фронті дронів дозволило Силам оборони України утримати лінію фронту в умовах жорсткого дефіциту людей, техніки та боєприпасів у боротьбі зі значно більшими силами супротивника.

Про це пише Bloomberg.

Тисячі смертоносних дронів виготовлялися на трьох верхніх поверхах житлової багатоповерхівки у Києві, де до початку війни був офіс IT-компанії. Зараз тут розташовані майстерні компанії Vyriy Drone, одного з п'яти найбільших українських виробників FPV-дронів, які стали порятунком для України у цій війні.

Єдиною причиною, через яку журналістам надали доступ на виробництво, де щомісяця виготовляються понад 6000 дронів-камікадзе, було те, що компанія збирається потроїти свої виробничі потужності і тому переїжджає до нового приміщення. Загроза стати ціллю для російських крилатих ракет змушує більшість українських виробників дронів ретельно уникати розголошення місцеперебування своїх об'єктів.

Квадрокоптери Vyriy (дрони з чотирма пропелерами) дуже схожі на дитячі іграшки з дистанційним керуванням. На них встановлено камеру, яка за допомогою бездротового зв'язку транслює картинку польоту пілоту на землі в режимі реального часу. Пілот керує своєю "іграшкою" за допомогою пульта, що нагадує джойстик для відеоігор.

Такі іграшки перестають бути забавою та стають смертоносною зброєю, якщо до них за допомогою скотчу прикріпити бомбу. Рухаючись зі швидкістю до 160 км/год, один FPV-дрон може нести достатньо вибухівки, щоб вивести з ладу БТР, а три можуть знищити танк.

"Безпілотники FPV змінили економіку наземної війни. Повнорозмірний танк може обійтися російським військовим у 9 мільйонів доларів. "Вирій" продає свої безпілотники по 400 доларів за одиницю. Але вони вже стали визначальною зброєю цієї війни", — зазначає видання.

За останнє десятиліття безпілотні літальні апарати пройшли шлях від дорогих активів, доступних тільки найпросунутішим військовим світу, до доступної та поширеної зброї, що використовується не лише арміями багатьох держав, а й різними воєнізованими угрупованнями на кшталт єменських повстанців-хуситів.

"У Росії набагато більше солдатів і запасів, що дозволяє їй використовувати тактику "м'ясних штурмів" для наступу на позиції українських захисників. Це дорога стратегія, внаслідок якої, за оцінками Великої Британії, Росія вже втратила в цій війні вбитими та пораненими близько 500 000 солдатів", — зазначають автори статті.

Однак такий безжальний до своїх людей підхід з боку російського командування все ж таки приніс свої результати, оскільки на початку цього року постачання військової допомоги США затримувалося. У цей період потреба в дешевих БпЛА місцевого виробництва стала ще очевиднішою.

"Безпілотники є дешевим способом розвіяти туман війни, забезпечити постійний приплив пропаганди і, звичайно ж, підірвати все. Військово-морські безпілотники значною мірою нейтралізували російський флот у Чорному морі і знову відкрили зерновий коридор, критично важливий для української економіки", — йдеться в статті.

Водночас і Росія, і Україна, крім простих FPV-дронів, застосовують і складніші моделі автономних БпЛА далекого радіусу дії. Різниця полягає в тому, що РФ використовує їх для терористичних атак по житлових будинках та цивільній інфраструктурі, а Україна вибірково атакує своїми дронами нафтопереробні заводи на російській території.

"Поки ми чекали на артилерійські постачання від наших партнерів, безпілотники FPV практично врятували лінію фронту. Наші далекобійні безпілотники довели здатність України послаблювати внутрішню міць терористичної держави", — написав минулого місяця президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Технічні спеціалісти Vyriy Drone збирають свої смертоносні "іграшки" вручну. Запчастини для них частково імпортуються із Китаю через треті країни. Нові рами для дронів друкуються на місці за допомогою кількох 3D-принтерів.

Кожна нова "пташка" перед відправленням на фронт проходить швидку перевірку льотних характеристик, зокрема кілька "мертвих петель". Вже за тиждень після тестування деякі з них вирушають у свій перший та останній бойовий політ, щоб знищити російський танк чи взвод окупантів.

За словами засновника та генерального директора Vyriy Drone Олексія Бабенка, ефективність застосування зброї на фронті вони оцінюють не за її вартістю, а за принципом "скільки росіян за долар".

Нагадаємо, Україна планує закуповувати дрони власного виробництва через Prozorro. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це логічний крок розвитку прозорості та підвищення ефективності закупівель дронів.

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