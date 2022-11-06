Ігрища Путіна та Пригожина: Жданов назвав найгарячіші точки на фронті

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що найгарячішими точками на фронті є Бахмут, Соледар, Авдіївка, Мар'їнка. Це через ігрища Путіна та Пригожина.

Про це він сказав в етері телеканалу Freeдом

"Бахмут, Соледар, Авдіївка, Мар'їнка - це ключові міста для окупантів. Там, на мій погляд, зійшлись кілька поганих для нас факторів. Перший - це політична воля Путіна захопити Донецьку область. Друге - особисті амбіції Пригожина, який хоче довести, що він кращий, ніж генштаб РФ. Це стосується і перерозподілу сфер впливу довкола Путіна. І Пригожин хоче показати, що приватна військова компанія під його керівництвом воює набагато ефективніше, ніж Збройні сили РФ під командуванням генерального штабу РФ. Принаймні складається таке враження. А тому це будуть на мій погляд найгарячіші точки фронту. Бо як казав наш генерал Залужний, там відбувається до 80 атак за діб. Наскільки я знаю є проблеми навіть з перезаряджанням набоїв. Наші війська не встигають перезаряджати, настільки інтенсивними є атаки", - сказав Жданов.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Росія 24 лютого почала повномасштабний наступ на територію України. Окупанти атакували нашу державу з півночі, півдня та сходу.

Наразі одним із найскладніших напрямків на фронті є Бахмутський. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що на Бахмутському напрямку станом на 5 листопада сконцентровані близько 30 тис. російських військових. Окупанти вже чотири місяці намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донеччині.

Бахмут стало передовим фронтом, а вцілілих будинків у ньому практично не залишилося.

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