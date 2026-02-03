Дуже багато балістики — Ігнат назвав особливості атаки РФ по Україні 3 лютого

Росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами / © Associated Press

Під час масованої російської атаки 3 лютого було застосовано надзвичайно велику кількість балістичних ракет, що суттєво ускладнило роботу протиповітряної оборони України.

Про це заявив очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Дуже, дуже багато балістики цього разу — йдеться про ракети, які летять за балістичною траєкторією. Саме тому з понад 70 ракет вдалося збити тільки 38, але з урахуванням типів ракет це однаково високий показник», — зазначив Ігнат.

За словами Ігната, цього разу Росія застосувала тактику одночасних ударів по багатьох областях, а не концентрацію на одному напрямку.

Що відомо про нічну атаку 3 лютого

У ніч проти 3 лютого Росія здійснила масований удар по Україні 412 дронами та великою кількістю ракет. Протиповітряна оборона України збила або подавила 450 цілей, серед них 38 ракет і 412 безпілотників.

Також росіяни випустили 28 крилатих ракет Х-101 та «Іскандер-К» з Каспійського моря і Курської області, а також 450 ударних БпЛА різних типів, близько 300 з них — «Шахеди».

Основні удари були по Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Вінниччині та Одещині. Влучання зафіксували на 27 локаціях, уламки збитих БпЛА падали на 17.

Росіяни також масовано атакували Київ, Суми, Харків та інші міста й області України.

Зокрема, у Києві від російської атаки постраждало 5 людей, руйнування зафіксували у Дніпровському, Деснянському, Дарницькому, Печерському та Шевченківському районах, повідомили в ДСНС.

Після нічної атаки без тепла залишилися Дарницький і Дніпровський райони. Загалом у місті 1170 багатоповерхівок без опалення.

У Сумах росіяни влучили по двох багатоквартирних будинках у Зарічному районі, минулося без постраждалих.

На Вінниччині російські удари пошкодили об’єкти критичної інфраструктури. Без світла залишилися 50 населених пунктів, розповіли в ОВА.

На Одещині Росія вдарила ракетами й дронами по півдню області, понад 50 тисяч людей залишилися без світла. Критичні об’єкти працюють на генераторах.