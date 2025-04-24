Ігнат прокоментував масовану атаку на Україну: ворог застосував різні типи ракет та БПЛА

Наслідки удару по Кривому Рогу. / © ДСНС

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про комбінований удар, який Росія завдала по Україні. За його словами, ворог застосував різні засоби повітряного нападу з різних напрямків.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

"Ми сьогодні бачили крилаті ракети, балістичні ракети, авіаційні керовані ракети повітряного наземного та морського базування", - зазначив Ігнат.

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Він також повідомив, що Силам протиповітряної оборони вдалося збити значну кількість ворожих цілей:

"Збито крилатих ракет, також 4 керовані авіаційні ракети і 64 ударних БПЛА. Власне, це те, що сьогодні вдалося збити проти повітряної вороги, це доволі непоганий результат".

Ігнат наголосив на жахливих наслідках російської атаки, продемонстрованих на кадрах руйнувань. Він підкреслив, що Росія, прагнучи "миру", завдає ударів балістичними ракетами по містах-мільйонниках, що є не просто злочином, а тероризмом. Речник Повітряних сил відзначив ефективну роботу ППО, яка збила сім балістичних ракет, та успішні дії тактичної авіації, зокрема пілотів Ф-16 та "Міраж", які також знищили кілька десятків повітряних цілей.

Раніше ми писали, що Росія відновлює активні удари по критичній інфраструктурі України. Знімається так зване “енергетичне перемир’я”, і тепер головною мішенню знову стають об’єкти енергетики та транспорту.